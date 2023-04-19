التربية تواصل التحضيرات لتطبيق دراسة تيمس 2023

رام الله - دنيا الوطنواصلت فرق العمل من مركز البحث والتطوير ودائرة القياس والتقويم ولجان الدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها في المحافظات الشمالية والجنوبية جهودها لإكمال الجاهزية الميدانية لتطبيق أدوات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (تيمس TIMSS 2023).وبينت الوزارة أن نشاطات سحب العينات الوطنية للدراسة من المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث اكتملت، وتم اختيار الشُعب المستهدفة من كل مدرسة وفق بروتوكول العينات للمنظمة الدولية الراعية للدراسة، كما اكتملت نشاطات تحضير مدارس العينة حاسوبياً؛ كون الدراسة ستطبق للمرة الأولى في فلسطين بصورة محوسبة، وتم تسمية المطبقين في كل مدرسة.وفي هذا السياق، أشار مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي المنسق الوطني للدراسة د. محمد مطر أن التطبيق الرسمي لأدوات الدراسة في مدارس العينة سيكون قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وأن طلبة الصف الثامن من 200 مدرسة (114 مدرسة في الضفة الغربية و84 مدرسة في قطاع غزة) سيجلسون لاختبارات في الرياضيات والعلوم واستبيانات خاصة بهم، في حين سيتعامل مدير المدرسة ومعلمو العلوم والرياضيات لاستبيانات محوسبة تحدد السياقات التي تحدث فيها عمليات التعليم والتعلم في مدارس العينة.