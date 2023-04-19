كوهين يصل إلى تركمنستان بأول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ 30 عاماً

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين اليوم إلى تركمنستان، في زيارة نادرة يدشن خلالها سفارة إسرائيل في عاصمتها عشق آباد.



وهذه هي أول مرة منذ (30 عاماً) يزور فيها وزير خارجية إسرائيلي هذا البلد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



من جهة أخرى، اجتمع كوهين، مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف في القصر الرئاسي في باكو، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات.



وكان كوهين قد اجتمع في باكو مع وزير الاقتصاد الأذري ميخائيل غباروف، وتناول الاجتماع سبل توطيد العلاقات الثنائية.



وقال: إن أذربيجان شريك استراتيجي لإسرائيل بسبب موقعها الجغرافي ولكونها دولة "إسلامية شيعية"، وفق تعبيره.



وأضاف أن العمل جار لتوسيع رقعة التعاون الثنائي في مجالات إدارة الموارد المائية والسايبر والزراعة والتكنولوجيا والابتكارات.



ووفق (مكان)، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيوقع اليوم في باكو اتفاقيات للتعاون في قطاعات الاستثمار والتربية والتعليم وحماية البيئة.



رام الله - دنيا الوطن