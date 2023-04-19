شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُصدر تنويهاً بشأن دفعة 30% من راتب شهر إبريل للموظفين

بنك فلسطين يُصدر تنويهاً بشأن دفعة 30% من راتب شهر إبريل للموظفين
بنك فلسطين يُصدر تنويهاً بشأن دفعة 30% من راتب شهر إبريل للموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر بنك فلسطين اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن دفعة 30% من راتب شهر نيسان/إبريل لموظفي السلطة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة المالية، عن صرف دفعة عن راتب شهر نيسان/ أبريل للموظفين اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الدفعة المتبقية من راتب شهر نيسان في موعده.

وقال بنك فلسطين عبر حسابه على (فيسبوك): "بناءً على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية نود إعلامكم أن دفعة راتب شهر نيسان/إبريل التي سيتم صرفها اليوم بنسبة 30% لن يتم خصم أي أقساط منها على أن يتم الخصم من النسب المتبقية من الراتب لاحقاً".

وتابع: "في حال رغبتم بتسديد أقساطكم يمكنكم زيارة أقرب فرع من فروع البنك".

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