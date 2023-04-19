بعد إعلانها تعرضها للتحرش.. نقابة الصحفيين تدعو لسرعة الإجراءات بقضية الصحفية العزة

وتقول العزة إنه خلال مكوثها لتصوير الأشعة، تعرضت للتحرش على يد الطبيب مصوَر الأشعة، قبل أن تقرر رفع قضية على الطبيب والمستشفى.



وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً للرأي العام حول "شكوى من مواطنة تدعي تعرضها لتحرش في إحدى المشافي الخاصة في محافظة بيت لحم".





وقالت الوزارة إنها وردت شكوى من مواطنة تضمنت ادعاء حول قيام فني أشعة في إحدى المشافي الخاصة في بيت لحم بالتحرش بها أثناء إجراء صور أشعة بعد دخولها المستشفى نتيجة حادث سير بتاريخ 2 آذار/مارس 2023.





وقالت وزارة الصحة إنها لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وقد نظرت إليها بخطورة بالغة، وعليه وفور ورود الشكوى قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى والتحقيق بها، وقد قدمت اللجنة نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات.





وأضافت: "بتاريخ 14 نيسان 2023 نشرت السيدة المشتكية مقطع فيديو على صفحتها بموقع (فيسبوك)، سردت فيه ما تقول إنه حصل معها داخل المستشفى، إضافة إلى ما جرى خلال مقابلتها من قبل لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزيرة الصحة، وقد تضمن حديث المشتكية في الفيديو على تشكيك باللجنة ونزاهتها ونتائجها.



