بلدية غزة تعلن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

وتشمل الاستعدادات جمع النفايات خلال أيام العيد والأيام الذي تسبقه، وتوفير المياه، ومعالجة طفح الصرف الصحي، وتنظيم الأسواق، وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق، وفتح الحدائق لاستقبال المواطنين.



وذكرت البلدية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقم النظافة ستعمل خلال الأيام الذي تسبق العيد بكافة قدرتها لجمع النفايات لاسيما في المناطق التجارية التي تشهد حركة نشطة خلال هذه الفترة، حيث ستعمل طواقم البلدية في اليوم الذي يسبق العيد حتى ساعات الصباح لضمان تنظيف الشوارع استعداداً لاستقبال العيد، كما سيتم تعزيز عملية جمع النفايات المنزلية التي تزداد في هذه الموسم بسبب الاستعداد للعيد .



ودعت البلدية المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات النظافة ووضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق وإخراجها مبكراً قبل الساعة السابعة صباحًا لضمان ترحيلها في نفس اليوم، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وشبكات الصرف الصحي.



وفي مجال المياه والصرف الصحي، أكدت البلدية أنها ستواصل عملها كالمعتاد خلال أيام العيد في توفير المياه للمواطنين ومعالجة طفح الصرف الصحي، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه لتلافي نقصها لاسيما في المناطق المرتفعة.



وفيما يتعلق بفتح الحدائق خلال أيام العيد، أوضحت البلدية أنه سيتم فتح الحدائق من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً لاستقبال المواطنين لاسيما في المنتزه الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان شرق حي الزيتون.



وبخصوص تنظيم الأسواق ومنع إغلاق الأرصفة والشوارع من قبل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات أوضحت البلدية أن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات كثفت خلال الأيام الماضية جهودها وتعمل من ساعات الصباح وحتى منتصف الليل للحفاظ على النظام ومنع حدوث ازدحامات في الأسواق والمناطق التجارية وستستمر هذه الجهود حتى صباح اليوم الأول للعيد، داعيةً أصحاب المحلات والبسطات والباعة لضرورة التعاون مع طواقم البلدية وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع حتى لا يحدث ازدحامات وحوادث سير.

