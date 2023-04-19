شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي
تنويه من شركة توزيع الكهرباء بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي.

وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن طواقم كهرباء غزة الفنية تعمل اليوم الأربعاء على تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي والتي تقع بالمنطقة المحصورة من محول "السعادة 8" حتى الجامعة الإسلامية.

وأضافت أن عملية الفصل ستؤثر على المحولات المغذية بخطوط دائمة وهي (الخالدي – الجامعة الإسلامية – جامعة الازهر – الهلال – الشرطة – شركة الاتصالات – مول الصافي)، حيث أن مدة الفصل من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.

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