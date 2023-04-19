دولي

مصرع 29 شخصاً في حريق كبير بإحدى مستشفيات الصين

مصرع 29 شخصاً في حريق كبير بإحدى مستشفيات الصين
حريق في مستشفى بالصين
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع بمستشفى "تشانغ فنغ" في العاصمة الصينية بكين، إلى 29.

وقال مسؤول في العاصمة الصينية، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء أن 26 من القتلى من المرضى، وأن الحريق اندلع، أمس الثلاثاء، بجناح ترقد به الحالات الحرجة، فيما ذكرت تقارير أنه تم إجلاء 71 شخصا خلال عملية الإنقاذ.

وأفادت تقارير محلية بأن الحريق أُخمد في غضون نصف ساعة، فيما أعلنت الشرطة الصينية الأربعاء توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال سون هاي تاو، من إدارة السلامة العامة، في مؤتمر صحفي، إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق مواد طلاء قابلة للاشتعال.

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