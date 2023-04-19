الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بواقع 2.02% للسلع المنتجة محلياً، وبنسبة 0.63% للسلع المستوردة.ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 1.05%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 9.40%، والحيوانات الحية بنسبة %7.65، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 6.39%، ومنتجات التبغ بنسبة 4.42%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 2.75%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.15%.في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحبوب والبذور بمقدار 9.70%، والوقود الصلب بمقدار 7.42%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بمقدار 4.51%، والاسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 4.25%.كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بنسبة 33.33%، كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بنسبة 1.10%.