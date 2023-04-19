شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، بواقع 2.02% للسلع المنتجة محلياً، وبنسبة 0.63% للسلع المستوردة.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 1.05%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 9.40%، والحيوانات الحية بنسبة %7.65، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 6.39%، ومنتجات التبغ بنسبة 4.42%، وبيع مواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بنسبة 2.75%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 1.15%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحبوب والبذور بمقدار 9.70%، والوقود الصلب بمقدار 7.42%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بمقدار 4.51%، والاسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 4.25%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 0.57%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بنسبة 33.33%، كما ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بنسبة 1.10%.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة تعلن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

بلدية غزة تعلن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي

كهرباء غزة تُصدر تنويهاً بشأن تعديل مسار إحدى شبكات الضغط العالي

تفاصيل جديدة حول عملية القسام خلف الخطوط خلال حرب 2014.. وحماس تُعلق

تفاصيل جديدة حول عملية القسام خلف الخطوط خلال حرب 2014.. وحماس تُعلق

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال يقتحم قباطية وطورة ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال يقتحم قباطية وطورة ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

الرئيس عباس يلتقي ولي العهد السعودي ويُطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يلتقي ولي العهد السعودي ويُطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2023

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

نابلس: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شابين من مخيم عسكر

نابلس: قوة خاصة إسرائيلية تعتقل شابين من مخيم عسكر

توصية بسلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

توصية بسلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

اشتية: نريد ضغطًا جادًا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين المقبل للوفاء بوعودها

اشتية: نريد ضغطًا جادًا على إسرائيل خلال اجتماع المانحين المقبل للوفاء بوعودها

سبعون ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

سبعون ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

رام الله: مستوطنون يستولون على منزل بالمزرعة الغربية

رام الله: مستوطنون يستولون على منزل بالمزرعة الغربية

منوعات

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها المتوفي

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

فيديو: ردة فعل غاضبة من شيماء سيف خلال حلقة "رامز نيفر إند"

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل مجدداً بظهور مختلف

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

المخرج محمد سامي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع زينة

الظهور الدرامي الأول لابنة دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

الظهور الدرامي الأول لابنة دنيا سمير غانم يخطف الأنظار

&quot;جعفر العمدة&quot; يتناول قضية &quot;الخلع الأميركاني&quot; والبرلمان المصري يتحرك

"جعفر العمدة" يتناول قضية "الخلع الأميركاني" والبرلمان المصري يتحرك

مؤلف تحت الوصاية يفجّر مفاجأة حول أحداث المسلسل

مؤلف تحت الوصاية يفجّر مفاجأة حول أحداث المسلسل

دنيا بطمة تتعرض لحملة انتقادات والسبب حذاء غريب !

دنيا بطمة تتعرض لحملة انتقادات والسبب حذاء غريب !

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسما لمنور بعد تصريحاتها الاخيرة

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسما لمنور بعد تصريحاتها الاخيرة

بسمة بوسيل تتألق بالقطفان المغربي ومجورهرات فاخرة

بسمة بوسيل تتألق بالقطفان المغربي ومجورهرات فاخرة

عربي

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

الأورومتوسطي: الخدمات الطبية بالسودان مهددة بالتوقف مع استمرار القتال وصعوبة تأمين الإمدادات الحيوية للمستشفيات

التعاون الإسلامي ترحب بمبادرة الهدنة الإنسانية في السودان

التعاون الإسلامي ترحب بمبادرة الهدنة الإنسانية في السودان

سريان هدنة إنسانية في السودان بعد موافقة الدعم السريع والجيش

سريان هدنة إنسانية في السودان بعد موافقة الدعم السريع والجيش

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان