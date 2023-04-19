الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار في حي الشيخ جراح بالقدس.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الحديث يدور عن قاصر في الـ 15 من العمر، وتم اعتقاله في مخيم عسكر في نابلس، وهو الفتى إبراهيم زمر.ووقعت عملية إطلاق النار أمس الثلاثاء في أحد شوارع حي الشيخ جراح، وأصيب مستوطنان (50 و48 عاما) بجروح متوسطة، وهما من المتدينين التابعين للتيار الحسيدي اليهودي.من جهة أخرى، قال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إن عملية البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار والتي قتلت خلالها ثلاث مستوطِنات، قال تزال مستمرة مستمرة.