الاحتلال يقتحم قباطية وطورة ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة قباطية وقرية طورة جنوب جنين .وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في قباطية وطورة، وسيّرت آلياتها في الشوارع، ما أدى الى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في محيط بلدتي عرابة وقباطية وخربة الحفيرة.وأشارت إلى أن تلك القوات أعاقت حركة تنقل المواطنين بالقرب من سيلة الظهر، حيث قامت عند الحاجز العسكري المقام قرب موقع مستوطنة (حوميش) المخلاة بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات راكبيها.