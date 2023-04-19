الرئيس عباس يلتقي ولي العهد السعودي ويُطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، في مدينة جدة.وأطلع الرئيس الفلسطيني، ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأشاد الرئيس عباس بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030، والعمل على تعزيز حضور المملكة ورفع مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا دورها الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية شعبنا الفلسطيني، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية.وبحث اللقاء، علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض، وقد كان اللقاء فرصة قام خلالها الرئيس بتهنئة ولي العهد، بذكرى البيعة السادسة، وما تحقق خلالها من انجازات، وتمنياته للمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بالخير والتألق والازدهار على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا. ومن الجانب السعودي، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان، ووزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي الأستاذ مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات خالد حميدان، وعدد من المسؤولين.وكان الرئيس عباس قد وصل مدينة جدة، الاثنين، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية.