أجواء شديدة الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى السبت

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم وحارا الى شديد الحرارة، ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا دافئا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو صافيا، ربيعيا، لطيفا نهارا، غائما جزئيا نهارا، وباردا ليلا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، السبت المقبل، غائما جزئيا الى صاف ربيعيًا ومعتدلا نهارا غائما إلى غائم جزئي، وباردا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.