القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل عملية نوعية لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.









وأضاف: أن عناصر القسام استهدفوا جيباً عسكريا بقذيفة "آر بي جي" في تمام الساعة الساعة 6:36 وحاولوا اختطاف جنود.





وأكد البرنامج بأن أربعة ضباط من الجيش قتلوا خلال العملية، وسرعان ما تم تفعيل إجراء "حنيبعل".









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رام الله - دنيا الوطنوأوضح برنامج "عوفداه" الذي بيث عبر (القناة 12) الإسرائيلية، بأن 12 عنصراً من كتائب القسام كانوا يرتدون زياً عسكرياً مشابها لجيش الاحتلال، تمكنوا من التسلل في اليوم العاشر من الحرب على القطاع عام 2014، في تمام 5:30 صباحًا إلى منطقة بين نيرعم ومستوطنة سديروت على مقربة 700 متر من المستوطنة.