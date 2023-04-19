شؤون فلسطينية

القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014
القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل عملية نوعية لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وأوضح برنامج "عوفداه" الذي بيث عبر (القناة 12) الإسرائيلية، بأن 12 عنصراً من كتائب القسام كانوا يرتدون زياً عسكرياً مشابها لجيش الاحتلال، تمكنوا من التسلل في اليوم العاشر من الحرب على القطاع عام 2014، في تمام 5:30 صباحًا إلى منطقة بين نيرعم ومستوطنة سديروت على مقربة 700 متر من المستوطنة.

وأضاف: أن عناصر القسام استهدفوا جيباً عسكريا بقذيفة "آر بي جي" في تمام الساعة الساعة 6:36 وحاولوا اختطاف جنود.

وأكد البرنامج بأن أربعة ضباط من الجيش قتلوا خلال العملية، وسرعان ما تم تفعيل إجراء "حنيبعل".


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القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

القناة 12 تكشف تفاصيل عملية نوعية لكتائب القسام خلال حرب 2014

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