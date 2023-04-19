شؤون فلسطينية

توصية بسلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد

توصية بسلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد
توصية بسلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن العمل بعد عطلة العيد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر وصفتها بأنها مسؤولة قولها، إن مجلس الوزراء اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.

وحسب تلك المصادر فإن الإجراءات المرتقبة؛ والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم  عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.

وأكدت المصادر أن المجلس، صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي.

وكان بيان المجلس أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.

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