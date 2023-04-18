سبعون ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى



وسيرت قوافل الأقصى اليوم 18 حافلة لأهالي مدينة طيرة في الداخل المحتل، لأداء صلوات العصر والمغرب والعشاء والتراويح في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه.



وشاركت آلاف النساء من القدس والضفة وأراضي 48، في اعمار المسجد الأقصى وأداء الصلاة في رحابه.







وشاركت آلاف النساء من القدس والضفة وأراضي 48، في اعمار المسجد الأقصى وأداء الصلاة في رحابه.

رام الله - دنيا الوطنأدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان الفضيل.وأم المصلين، خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، حيث امتلأت ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة بالمعتكفين.