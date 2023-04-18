راصد جوي يوُضح طقس فلسطين حتى أول أيام عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنكشف الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء يوم الثلاثاء، توقعات طقس فلسطين في الأيام المقبلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد.وقال العلامي: إنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، بدرجات حرارة صيفية نهاراً، ثم انخفاض ملموس بمقدار 10 درجات الخميس والجمعة وعودة الليالي الباردة.وأكمل: أن جو العيد سواء كان جمعة أو سبت، ربيعي منعش لطيف بالنهار، بارد نسبياً إلى بارد ليلاً.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وحارا إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا الى صاف ربيعيا لطيفا، ومعتدلا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو صافيا ربيعيا ومعتدلا نهارا غائما إلى غائم جزئي، وباردا ليلا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.