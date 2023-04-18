الاحتلال يعتقل شابين من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة بيتونيا، على حاجز عسكري قرب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فؤاد محمد أبو فريح البدوي (27 عاما) على أحد الحواجز العسكرية قرب نابلس، أثناء عودته إلى رام الله.كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا اعتقلوا شابا لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح أحد الجنود على الحاجز.