التعاون الإسلامي ترحب بمبادرة الهدنة الإنسانية في السودان



وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بموافقة الأطراف على الهدنة، داعيًا إلى بذل كامل الجهود للتوصل إلى اتفاق للوقف الفوري لإطلاق النار، والامتناع عن التصعيد وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.



كما شجع الأمين العام الأطراف على التوصل لهدنة أطول وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وهو شعيرة إسلامية مقدسة، مرتبطة بالسلام والتسامح.



وأكد الأمين العام استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.

رام الله - دنيا الوطنأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بعقد هدنة إنسانية في السودان لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، وذلك لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية وإجلاء الجرحى والعالقين.