حمد: الأسرى خلفهم شعب لن يتركهم وفي ظهرهم مقاومة لن يغفوا لها

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة سمر حمد، إن "الأسرى الفلسطينيين خلفهم شعب وفي ظهرهم مقاومة فيها رجال صدقوا عهدهم ولم يغفوا لهم جفن هانئ حتى ينالوا حريتهم".وأضافت: "أنتم يا تاج الرؤوس شرف هذه الأمة تذودون عنها وعن كرامتها بزهرات أعماركم التي أفنتها تلك السجون، دفعتم ثمن حريتنا بأسر أنهك أجسادكم وما نال من عزائمكم".وأكدت أن "الأسرى كانوا وسيبقون منارات العز فينا وشامة النصر بالرغم من كل ظلم السجن وجبروته".وتابعت: "فلتعلموا جيدا يا أسرانا أن خلفكم شعب وفي ظهركم مقاومة فيهار رجال صدقوا عهدهم مع الله ولم يغفوا لهم جفن هانئ حتى تنالوا حريتكم".وأحيا الفلسطينيون في كل أماكن وجودهم أمس الاثنين، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان/ أبريل من كل عام.