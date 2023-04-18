الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية للشيخ جراح بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملة عسكرية على حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لتأمين المستوطنين بحي الشيخ جرّاح بعد عملية إطلاق النار صباح اليوم.واعتدت قوات الاحتلال على أهالي الحي، فيما اعتقلت شابًا بعد محاولته الدفاع عن نفسه بسبب اعتداء المستوطنين عليه.وأفرجت قوات الاحتلال عن الشاب أدهم السلايمة من الشيخ جراح، شرط الحبس المنزلي والإبعاد عن القدس مدة أسبوع، علمًا أنه اعتُقل صباح اليوم بعد الاعتداء عليه.وأصيب مستوطنان صباح اليوم، في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، فيما انسحب المنفذ من المكان.واستنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار، وطلبت من المستوطنين إغلاق المنازل وعدم الخروج منها.