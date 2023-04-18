قائد عسكري إسرائيلي: من يحاول مهاجمتنا سيعرف قوة الجيش

وقال غوردين في تصريح مقتضب أورده الإعلام الإسرائيلي: إننا "نراقب خطوات أعدائنا، إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي"، مضيفًا: "من يحاول مهاجمتنا سيعرف قوة الجيش الإسرائيلي"، حسبما ذكر.وتشهد الأوضاع الميدانية في الآونة الأخيرة توترًا كبيرًا خاصة بعدما ردت المقاومة الفلسطينية بغزة على اعتداءات الاحتلال في الأقصى بقصف مستوطنات الغلاف، وسبق ذلك ردٌ من لبنان وآخرها توجيه سوريا عدد من القذائف نحو المستوطنات.