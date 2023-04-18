دولي

قائد عسكري إسرائيلي: من يحاول مهاجمتنا سيعرف قوة الجيش

قائد عسكري إسرائيلي: من يحاول مهاجمتنا سيعرف قوة الجيش
أوري غوردين ووزير جيش الاحتلال قرب الحدود
رام الله - دنيا الوطن
كشف قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، مساء يوم الثلاثاء، حجم المراقبة الشديدة لفصائل فلسطينية وحزب الله وإيران. 

وقال غوردين في تصريح مقتضب أورده الإعلام الإسرائيلي: إننا "نراقب خطوات أعدائنا، إيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي"، مضيفًا: "من يحاول مهاجمتنا سيعرف قوة الجيش الإسرائيلي"، حسبما ذكر. 

وتشهد الأوضاع الميدانية في الآونة الأخيرة توترًا كبيرًا خاصة بعدما ردت المقاومة الفلسطينية بغزة على اعتداءات الاحتلال في الأقصى بقصف مستوطنات الغلاف، وسبق ذلك ردٌ من لبنان وآخرها توجيه سوريا عدد من القذائف نحو المستوطنات. 

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