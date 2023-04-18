الاتحاد الأوروبي يُقدم اقتراحًا بشأن كيفية إنقاذ البنوك المتعثرة





جاء ذلك، بعد الاضطرابات التي حصلت في القطاع المصرفي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.



والنصّ المقترح الذي ستتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، يهدف إلى تشجيع استخدام "شبكات أمان" يموّلها القطاع المصرفي نفسه، لحماية المودعين في حالة حدوث أزمة، بدلا من استخدام الأموال العامة.





رام الله - دنيا الوطناقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قواعد جديدة طال انتظارها بشأن كيفية التعامل مع إنقاذ البنوك المتعثرة.