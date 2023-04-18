المطران حنا: الفلسطينيون بالقدس يُستهدفون في كافة تفاصيل حياتهم





وقد وجه المطران حنا، التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مرحبًا بهم وقائلا: إن "وجودكم معنا وفيما بيننا في هذا الموسم المبارك إنما يعطينا القوة والتعزية ناهيك عن كونه رسالة دعم وتضامن مع مسيحيي بلادنا ومع شعبنا بشكل عام وكذلك دعما للاقتصاد، حيث أن كافة الفنادق في القدس وفي بيت لحم مليئة بالزوار والحجاج الآتين للصلاة في كنيسة القيامة في هذا الموسم المقدس".



وأضاف: "لقد شاهدتم ما حدث يوم سبت النور العظيم المقدس وهذه عينة من معاناة الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين في القدس الذين يعاملون بقسوة من قبل دولة تدعي أنها ديمقراطية ونموذج متميز في حقوق الإنسان ولكن ما نراه على الأرض لا يشير إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد".

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، وفدا من الزوار والحجاج الأرثوذكس الذين يزورون مدينة القدس والأراضي الفلسطينية في موسم عيد القيامة المجيد.