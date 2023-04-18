مباشر | آخر المستجدات في السودان واستمرار الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش

عربي

هدنة مرتقبة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

هدنة مرتقبة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش
اشتباكات السودان
رام الله - دنيا الوطن
تدخل السودان، مساء اليوم الثلاثاء، في هدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع والجيش، وذلك بدءً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد والسابعة بتوقيت السعودية.

وكان قد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال تورك في بيان، إن "السودان عاش بالفعل الكثير من الآلام والمعاناة"، مضيفا أن "القتال نشأ بسبب صراع القوة والمصالح الشخصية الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التطلعات الديمقراطية للمواطنين"، وفق وكالة (الأناضول). 

وبلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان 144 قتيلا، والإصابات 1409 حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معاً.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة قواتها نحو عدة مدن دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.

أخبار ذات صلة

هدنة مرتقبة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

هدنة مرتقبة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية السعودي يصل دمشق

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية السعودي يصل دمشق

بسبب أحداث السودان.. السيسي يترأس اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

بسبب أحداث السودان.. السيسي يترأس اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

المبعوث الأممي إلى السودان يعلن أخر حصيلة لقتلى الاشتباكات

المبعوث الأممي إلى السودان يعلن أخر حصيلة لقتلى الاشتباكات

حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة

حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة

السودان: البرهان يتهم الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب

السودان: البرهان يتهم الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب

المبعوث الأممي لليمن يدعو لخطوات جريئة نحو السلام

المبعوث الأممي لليمن يدعو لخطوات جريئة نحو السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الفلسطينيون بالقدس يُستهدفون في كافة تفاصيل حياتهم

المطران حنا: الفلسطينيون بالقدس يُستهدفون في كافة تفاصيل حياتهم

ندوة دولية عبر تطبيق زوم في يوم الأسير الفلسطيني

ندوة دولية عبر تطبيق زوم في يوم الأسير الفلسطيني

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير وليد دقة صعبة وبحاجة لرعاية حثيثة

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير وليد دقة صعبة وبحاجة لرعاية حثيثة

بكيرات: الاحتلال يسعى لتفريغ الأقصى بعد الحشود المهولة من المصلين

بكيرات: الاحتلال يسعى لتفريغ الأقصى بعد الحشود المهولة من المصلين

ناصر الدين: الجموع المهيبة في ليلة 27 رمضان تجديد لبيعة شعبنا مع الأقصى

ناصر الدين: الجموع المهيبة في ليلة 27 رمضان تجديد لبيعة شعبنا مع الأقصى

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم دعمه لعدد من التكايا الرمضانية

البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم دعمه لعدد من التكايا الرمضانية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

المالية تعلن صرف دفعة عن راتب شهر نيسان للموظفين ومخصصات الشؤون

المالية تعلن صرف دفعة عن راتب شهر نيسان للموظفين ومخصصات الشؤون

منوعات

مؤلف تحت الوصاية يفجّر مفاجأة حول أحداث المسلسل

مؤلف تحت الوصاية يفجّر مفاجأة حول أحداث المسلسل

دنيا بطمة تتعرض لحملة انتقادات والسبب حذاء غريب !

دنيا بطمة تتعرض لحملة انتقادات والسبب حذاء غريب !

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسما لمنور بعد تصريحاتها الاخيرة

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسما لمنور بعد تصريحاتها الاخيرة

بسمة بوسيل تتألق بالقطفان المغربي ومجورهرات فاخرة

بسمة بوسيل تتألق بالقطفان المغربي ومجورهرات فاخرة

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بشرب الكحول

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بشرب الكحول

الفنانة زينة تكشف حقيقة خلافها مع مخرج جعفر العمدة

الفنانة زينة تكشف حقيقة خلافها مع مخرج جعفر العمدة

إسعاد يونس تحتفل بعيد الفطر مع الفنان محمد رمضان

إسعاد يونس تحتفل بعيد الفطر مع الفنان محمد رمضان

ريهام عبد الغفور تُبهر جمهورها بإطلالة ساحرة

ريهام عبد الغفور تُبهر جمهورها بإطلالة ساحرة

ينتظرها الجميع.. من هي الضحية الـ 28 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

ينتظرها الجميع.. من هي الضحية الـ 28 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل حصل أشرف حكيمي على نصف ثروة زوجته هبة عبكوك؟

هل حصل أشرف حكيمي على نصف ثروة زوجته هبة عبكوك؟

عربي

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

ارتفاع عدد القتلى والجرحى في اشتباكات السودان

بسبب أحداث السودان.. السيسي يترأس اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

بسبب أحداث السودان.. السيسي يترأس اجتماعا عاجلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

المبعوث الأممي إلى السودان يعلن أخر حصيلة لقتلى الاشتباكات

المبعوث الأممي إلى السودان يعلن أخر حصيلة لقتلى الاشتباكات