هدنة مرتقبة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش

رام الله - دنيا الوطنتدخل السودان، مساء اليوم الثلاثاء، في هدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع والجيش، وذلك بدءً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد والسابعة بتوقيت السعودية.وكان قد دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات.وقال تورك في بيان، إن "السودان عاش بالفعل الكثير من الآلام والمعاناة"، مضيفا أن "القتال نشأ بسبب صراع القوة والمصالح الشخصية الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التطلعات الديمقراطية للمواطنين"، وفق وكالة (الأناضول).وبلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان 144 قتيلا، والإصابات 1409 حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معاً.ولليوم الرابع على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة قواتها نحو عدة مدن دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.