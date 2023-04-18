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نجل شاه إيران: نأمل تجديد الصداقة التاريخية مع إسرائيل

نجل شاه إيران: نأمل تجديد الصداقة التاريخية مع إسرائيل
نجل شاه إيران قرب حائط البراق
رام الله - دنيا الوطن
قال نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي: إننا "نأمل تجديد الصداقة التاريخية بين تل أبيب وإيران"، وذلك خلال زيارة غير مسبوقة لإسرائيل.

وزار بهلوي، اليوم الثلاثاء، حائط البراق وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يسميه اليهود "حائط المبكى"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول). 

وكتب في تغريدة على (تويتر): "قبل 2500 عام، حرر كورش الكبير الشعب اليهودي من الأسر وساعدهم في إعادة بناء هيكلهم في القدس"، حسبما قال. 

وأضاف: "بإجلال عميق أزور الحائط الغربي لذلك المعبد، وأدعو الله أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه للشعبين الطيبين في إيران وإسرائيل تجديد صداقتنا التاريخية"، وفق قوله.

وكان بهلوي وصل إسرائيل الأحد، ضيفا على وزيرة شؤون الاستخبارات في حكومة الاحتلال، جيلا جملئيل.

وقبيل وصوله كتب على (تويتر): أنا أسافر إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني، وإشراك خبراء المياه الإسرائيليين حول طرق معالجة إساءة استخدام النظام الإيراني للموارد الطبيعية وتقديم الاحترام لضحايا المحرقة.

وأضاف: "أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني، يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين، سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا".

وعند وصوله إلى إسرائيل، الأحد، كتب على (تويتر): "نحن سعداء جدًا لوجودنا هنا ومخلصون للعمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر يستحقه شعوب منطقتنا".

ويشارك بهلوي في مراسم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

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