دولي

إعلام الاحتلال يكشف عن حدث غير معتاد داخل لواء غولاني

إعلام الاحتلال يكشف عن حدث غير معتاد داخل لواء غولاني
لواء غولاني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، عن حدث غير معتاد داخل سرية في كتيبة بلواء غولاني التابعة للاحتلال. 

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإنه  حدث غير معتاد، حيث قررت سرية في الكتيبة 51 في لواء غولاني العصيان الجماعي وترك أسلحتهم ومغادرة قاعدتهم العسكرية.

وأضافت: "ذلك احتجاجا على إقالة قائدهم بسبب عدم ملاءمته للخدمة واستبداله بقائد من المظليين".

وأكملت الصحيفة: "نجري محادثات مع الجنود وأهاليهم بهدف إعادتهم إلى القاعدة، وصرح الجيش الإسرائيلي بأن الموضوع قيد التحقيق".

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