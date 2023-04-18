الجهاد: الاحتلال سيدفع الثمن حال استشهد الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير خضر عدنان، مؤكدةً أنها "ستدفع ثمن قرار قتله إذا ما استشهد لا سمح الله".وطالبت حركة الجهاد على لسان رئيس دائرة العلاقات الوطنية فيها خالد البطش، كل الجهات التي تبذل جهودها لإنقاذ حياة عدنان لمواصلة الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة قبل فوات الأوان .وقال البطش "إن محاولات الالتفاف والتضليل الصهيوني لتقديم لوائح الاتهام المزيفة التي تسعى من خلالها إصدار حكم قضائي إسرائيلي جائر مؤامرة مكشوفة تستهدف ابعاد المجاهد عدنان عن شعبه وأهله وذويه وهي لن تمر وستفشل بصموده وإرادته ".ودعا الطبش أبناء شعبنا في كل مكان من أجل مؤازرة الأسرى جميعًا لاسيما الشيخ خضر عدنان الذي وصل إضرابه عن الطعام إلى مرحلة صعبة تشكل خطرًا على حياته بسبب إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" رفضاً لاعتقاله التعسفي.