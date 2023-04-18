ناصر الدين: الجموع المهيبة في ليلة 27 رمضان تجديد لبيعة شعبنا مع الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) هارون ناصر الدين إن الجموع المهيبة التي أحيت ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك تبعث ببارقة أمل جديدة على طريق النصر والتحرير، وتجدد بيعة شعبنا مع أقصاه.وأكد أن الشعب الفلسطيني "لن يتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن قدسه وأقصاه، وسيواصل مواجهة الاحتلال وسياساته الإرهابية، وتمرد مستوطنيه وعربدتهم، وسيضرب أروع الأمثلة بصموده وبسالته لا يخاف في ذلك لومة لائم".وحيا ناصر الدين أبناء "شعبنا الأوفياء لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبارك خطواتهم، ودعا الله أن يتقبل صلاتهم ورباطهم واعتكافهم وتحديهم لتضييقيات الاحتلال واستفزازاته في القدس ومحيط المسجد الأقصى".وأحيا أكثر من ربع مليون فلسطيني، ليلة الـ27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت كل ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، في مشهد مهيب.وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى في ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.