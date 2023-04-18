إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، وصول ثماني إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا التخصصي، عقب اقتحام مخيم جنين، اليوم الثلاثاء.وقالت الوزارة، إن ست إصابات طفيفة بالرصاص الحي، وصلت مستشفى جنين الحكومي، فيما وصلت إصابة طفيفة بالرصاص الحي وأخرى بشظية في الصدر إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من المخيم، بزعم أنهما خططا لتنفيذ عملية نوعية.