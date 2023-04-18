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اشتية: إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي وسنتعامل معه وفق القانون والإجراءات الإدارية

اشتية: إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي وسنتعامل معه وفق القانون والإجراءات الإدارية
جلسة مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني ونقابي وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية وما ورد من اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله اليوم الثلاثاء، أن المجلس يؤكد أن الإضراب تجاوز حدود العمل النقابي، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس ضمن إطار القانون والإجراءات الإدارية التي أرسلت للمعلمين المستنكفين عن العمل.

ولفت إلى أن محور العملية التعليمية هو الطالب وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة الى الدوام.

وأكد أن امتحان الثانوية العام في موعده، مقدراً ذلك للقائمين على توفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة.

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