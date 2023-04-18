ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في الاشتباكات الجارية بالسودان



وقالت اللجنة في بيان لها: "بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب 144 قتيلا، والإصابات 1409 حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معاً".



وتابعت اللجنة: "في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة"، وفق ما نقل عن موقع (روسيا اليوم).



وأضافت اللجنة: "ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية".



وأشارت إلى أن "هذا الحصر هو ما وصلنا له وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرنا".



وتشهد السودان منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم وأنحاء متفرقة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، وسط مطالبات عربية دولية لوقف القتال، والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة.







رام الله - دنيا الوطنكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي تشهدها البلاد منذ يوم السبت الماضي.