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وزير الخارجية السعودي يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية

وزير الخارجية السعودي يصل دمشق اليوم في زيارة رسمية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأنباء السورية (سانا)، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيصل إلى  دمشق، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، قد زار السعودية، الأسبوع الماضي، بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان، "لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا:.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، بختام زيارة مقداد الأخيرة "على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة".

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