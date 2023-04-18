شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن صرف أموال زكاة الفطر لثمانية آلاف موظف

المالية بغزة تعلن صرف أموال زكاة الفطر لثمانية آلاف موظف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف مبلغ مالي لنحو 8 آلاف موظف من أموال زكاة الفطر التي سددها الموظفون من مستحقاتهم.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب: "تعلن وزارة المالية عن صرف مبلغ مالي لعدد (7970) موظف مستفيد، وبمبلغ إجمالي (970350) شيكل، من أموال زكاة الفطر التي تم تسديدها من مستحقات الموظفين".

وبينت أن عملية الصرف ستتم للمستفيدين الذين سجلوا لهذه الخدمة عبر صفحة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف المبالغ المالية ستتم اليوم الثلاثاء 18 نيسان/ أبريل 2023 عبر كافة فروع بنك البريد.

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