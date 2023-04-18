كابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، سيجتمع اليوم الثلاثاء.وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن (كابينت) سيجتمع اليوم في الوقت الذي أعرب مسؤولون سياسيون عن قلقهم من السيناريوهات الأمنية، ومسؤولون في المعارضة أبدوا رغبتهم في عقد نقاش في إطار لجنة الخارجية والأمن.وفي وقت سابق، أفادت قناة (كان)، بشأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني سيهدأ بعد شهر رمضان.وأضافت أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ستركز على إحباط العمليات الفردية شمال الضفة الغربية، والتي لم يتمكن جهاز (شاباك) والجيش من إحباطها.