شاهد: إصابة إسرائيلييْن بعملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح وانسحاب المنفذ

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بإصابة إسرائيلييْن بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس.وبحسب القناة (13) الإسرائيلية، فإن منفذ العملية تمكن من الانسحاب، فيما أقامت قوات الشرطة الإسرائيلية بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المنفذ.وقالت إذاعة جيش الاحتلال "طُلب من المستوطنين في الشيخ جراح إغلاق المنازل وعدم الخروج منها، خوفًا من بقاء منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة".