شؤون فلسطينية

تحديد آلية ومعايير اختيار المستفيدين من أموال زكاة الفطر لموظفي غزة

تحديد آلية ومعايير اختيار المستفيدين من أموال زكاة الفطر لموظفي غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة، أن صرف زكاة الفطر تمت وفق معايير واضحة ومحددة وضعتها الجهات الحكومية المختصة بالتعاون مع نقابة الموظفين بهدف وصول الزكاة إلى مستحقيها، لاستيفاء شروطها الشرعية.

وأضافت النقابة في بيان صحفي صدر عنها مساء الاثنين، أنها عملت طوال شهر رمضان المبارك عبر لجانها وممثليها في الوزارات على جمع بيانات الموظفين المتعسرين، وتقديمها لوزارة الأوقاف للبحث عن الحالات الاجتماعية عبر لجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة، حيث تم فلترة الأسماء المرشحة ضمن المعايير التي تم تحديدها سابقاً.

وأوضحت النقابة أنه تم إقرار أكثر من 6000 موظف للاستفادة من زكاة الفطر تنطبق عليه الشروط، والتي ستصرف اليوم الثلاثاء، عبر بنك البريد، مشيرةً إلى أنه تم إلغاء رسم الـ 2 شيكل التي تأخذ من المتعاملين في بنك البريد بالاتفاق مع وزارة الاتصالات والمالية.

وأكد البيان أن النقابة تعمل جاهدة وفق الإمكانيات المحددة وبالتواصل مع الجهات الحكومية من أجل التخفيف عن كاهل الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

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