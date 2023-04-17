شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص والغاز بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالرصاص والغاز بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، الليلة، جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لوكالة "وفا"، إن مواجهات دارت بين الشبان وجنود الاحتلال بمنطقة صافا ما تسبب بإصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في عالوجوه، ووصفت مصادر طبية إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى أحد المشافي في مدينة الخليل.

كما أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وتم علاجهم ميدانيا.

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