إصابات بالرصاص والغاز بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر





كما أصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، وتم علاجهم ميدانيا.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، الليلة، جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لوكالة "وفا"، إن مواجهات دارت بين الشبان وجنود الاحتلال بمنطقة صافا ما تسبب بإصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في عالوجوه، ووصفت مصادر طبية إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى أحد المشافي في مدينة الخليل.