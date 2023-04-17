شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين تحيي يوم الأسير الفلسطيني

دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين تحيي يوم الأسير الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحيت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، بتوجيهات من أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين

وشارك في الفعاليات الشعبية والتضامنية المئات من كوادر ومدراء دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية ومتطوعي الدوائر في اللجان من شباب ومرأة ومخاتير ورجال الإصلاح.

وفي هذا السياق، أوضح عادل منصور مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين بقطاع غزة "أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات مباشرة من أبو هولي استنفرت الدائرة واللجان الشعبية كل طاقاتها وقواها الميدانية من أجل حشد جماهيرها للمشاركة في الفعالية المركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من كل عام " .

وأضاف منصور "هذا المشهد المهيب من دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية يعكس حجم الاهتمام الكبير في قضية الأسرى، إحدى القضايا الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال، ويعكس حجم الوفاء من جماهير شعبنا وجماهير منظمة التحرير الفلسطينية لأسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال “.

وأشار منصور إلى أن قضية الأسرى على رأس عمل دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية وهي قضية حاضرة في كل محافل الدائرة واللجان الشعبية سياسياً وثقافياً وفنياً وإعلامياً ومجتمعياً وفي المخيمات الصيفية واللقاءات المختلفة، لإظهار معاناة الأسرى وضرورة إسنادهم والوقوف لجانبهم حتى تحريرهم وتبييض كافة السجون.

وقال منصور " في هذا اليوم نتحدى جبروت الاحتلال ونتصدى لطغيانه، فأسرانا البواسل ليسوا أرقاماً أو صوراً على الجدران، إنما تضحيات شعب مستمرة، ستتوج بتحريرهم وعودتهم إلى ذويهم وعودة كل شعبنا إلى أراضيه التي شرد منها والاحتفال بيوم النصر وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ".

وأكد منصور أن القيادة الفلسطينية تُولي اهتماماً كبيراً بقضية الأسرى، حيث تعمل بكل جدٍ وجهد كبيرين من أجل نقل معاناة الأسرى للعالم الخارجي في المحافل الدولية كافة، كي يعرف العالم وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى ويتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه أسرانا البواسل.

وحيّا منصور الأسرى الفلسطينيين خلف قضبان الاحتلال، وحيّا صمودهم النوعي والأسطوري وثباتهم في مواجهة إدارة السجون وما تمارسه بشكل يومي من قهر وظلم بحقهم، إلا أن أسرانا يشكلوا نموذجاً مشرفاً للصمود والوفاء لقضيتنا وشعبنا.

وحمّل منصور الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى المرضى، وندد بالإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجون بحق أسرانا البواسل، داعياً الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

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