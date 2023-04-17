اشتية يهنئ أبناء شعبنا بمناسبة عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مأدبة الإفطار التي أقامها مجلس كنائس رام الله، بحضور راعي طائفة الروم الأرثوذوكس في رام الله الأب إلياس عواد، ووزيرة الصحة مي كيلة، وممثلي الفعاليات الدينية والوطنية والمدنية في مدينة رام الله.وهنأ اشتية أبناء شعبنا المسلمين والمسيحيين لمناسبة عيد الفصح المجيد وقرب حلول عيد الفطر السعيد، وقال: "الوطن يجمعنا جميعا على المستوى الرسمي والمجتمع المدني والشعبي والديني، في ظل ما نواجهه من عدوان الاحتلال، ونؤمن بحقنا التاريخي في هذه الأرض ووجودنا عليها ليس بطارئ، وسنبقى متمسكين بها".وأعرب اشتية عن أمله بأن يأتي العام المقبل وقد تحققت آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن يعم الأمن السلام على شعبنا، ونحتفل بالأعياد في مدينة القدس عاصمة دولتنا.