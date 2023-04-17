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حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة

حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.

وقال الصباح: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في مارس الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي جرت في 29 سبتمبر 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وعودة مجلس 2020.

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