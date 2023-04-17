السودان: البرهان يتهم الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في الأيام الأخيرة يعد "محاولة انقلاب".وقال البرهان لشبكة "سي إن إن" الأميركية وفق موقع قناة "العربية" : "هذه محاولة انقلاب وتمرد على الدولة. قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، سيحاكم أمام القضاء".وفي وقت سابق، أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإلغاء نقل وإنهاء إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع.وكانت قوات الدعم السريع أعلنت السبت الماضي السيطرة على عدة مواقع عسكرية في الفاشر تشمل "سلاح الإشارة والسلاح الطبي ومطار الفاشر".