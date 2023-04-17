اتفاق فلسطيني تركي على برامج تنموية مختلفة

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين، رئيس مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) سركان كيالار، والوفد المرافق له.وأشاد المالكي، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والعلاقة المميزة بين قيادة البلدين، مضيفا أن العلاقة بين فلسطين وتركيا في تطور دائم، وينعكس ذلك من خلال التعاون بين البلدين في عديد المجالات، خاصة ما يتصل بالتعاون بين وكالتي التعاون في كلا البلدين.كما أشاد بدور الوكالة التركية (تيكا) في تنفيذ عدد كبير من المشاريع حول العالم خاصة في فلسطين، مضيفا أنه رغم حداثة إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) إلا أنها استطاعت تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في مختلف قارات العالم، بما يعكس تجربة الصمود الفلسطيني وروح المسؤولية الفلسطينية.وشدد الوزير المالكي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوكالتين والاستفادة من تجربتهما في تنفيذ مشاريع تخدم تحقيق أهدافهما وتخدم دولا ثالثة تدخل ضمن إطار أولويات البلدين، معربا عن أمله بأن يرى نتائج هذا التعاون بين الوكالتين في فلسطين ودول العالم في القريب العاجل.من جانبه، أكد كيالار موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، واستعرض المشاريع التي نفذتها الوكالة التركية في فلسطين، مثمنا التعاون بين "تيكا" والحكومة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية المدنية، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمل الوكالة وتنفيذ عديد المشاريع في فلسطين.وأشاد كيالار بمستوى التعاون والتنسيق العالي بين "تيكا" ونظيرتها الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية البرامج التي تم تنفيذها بشكل مشترك واستعداد الوكالة التركية لتطوير التعاون وتعزيزه مع الوكالة الفلسطينية، بما يخدم الأجندات السياسية والتنموية المشتركة.وفي سياق متصل، استقبل مساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام "بيكا" السفير عماد الزهيري، وفريق العمل، نظيره التركي وفريق عمله، في جلسة تشاور تنموي تم خلالها الوقوف عند آخر التطورات الثنائية والبرامج التي تم تنفيذها، كما جرى استعراض البرامج القادمة بما يعزز العلاقة الثنائية والتعاون الثلاثي والجنوب جنوب، ويساهم أيضا في النهوض بالعلاقة الثنائية لتنفيذ أهداف الإنمائية الدولية وأجندة عمل الأمم المتحدة 2030.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة في دول أميركا اللاتينية وإفريقيا ودول الكاريبي.