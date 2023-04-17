حمادة: الاحتشاد والرباط في الأقصى كسر هيبة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة إن الاحتشاد والرباط في باحات المسجد الأقصى كسر هيبة الاحتلال.وأكد حمادة أن التواجد والرباط في المسجد الأقصى يفشل مخططات الاحتلال التهويدية.ودعا إلى استمرار حالة الاحتشاد والرباط في باحات المسجد الأقصى إلى بعد شهر رمضان.وشدد على أن حالة التأهب يجب أن تبقى حاضرة عند أبناء شعبنا من أجل التصدي مخططات الاحتلال، مُشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى.ولفت حمادة إلى أن حالة التخبط التي يعاني منها الاحتلال تعمقت بعد الإعلان عن محور القدس.وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.