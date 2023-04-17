شؤون فلسطينية

النائب الرجوب: الأسرى ضحوا بزهرة شبابهم لأجل فلسطين والأقصى والتحرير

النائب الرجوب: الأسرى ضحوا بزهرة شبابهم لأجل فلسطين والأقصى والتحرير
نايف الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة نايف الرجوب إن الأسير الفلسطيني ضحى بزهرة شبابه من أجل فلسطين والأقصى وتقرير المصير، ودفع الظلم والعدوان عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف الرجوب أنه في يوم الأسير الفلسطيني هناك محاولات حثيثة لسحب الإنجازات التي حققها الأسرى بالمعاناة والأمعاء الخاوية والألم والصبر، بل حققوها بالدماء والدموع.

وأوضح أن هذه المحاولات تتمثل في منع الفورات والكنتين والزيارات، والتضييق على الأسرى في الأمور المعيشية والعلاجية، والتنقلات التعسفية والأحكام الجائرة والاعتقالات الإدارية المتكررة.

 ولفت إلى أن هجمة اليمين المتطرف الذي يحكم دولة الاحتلال، لم يسلم منها الأقصى المبارك، ولم يسلم منها أي فلسطيني.

وبين أن الهجمة الأكبر والعدوان الأسوأ على أسرانا البواسل عندما صب المتطرف بن غفير جام غضبه على أسرى الحرية، الذين باتوا وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي، وبلا سند أو ظهير في زنازين الجلادين وقيود الظالمين.

وأردف: "في يوم الأسير الفلسطيني، بات وحده في مواجهة الجلادين بعد أن طواه النسيان وترك وحيدا، بعد أن نسيه المفاوض الفلسطيني حتى وجدنا من الأسرى من تجاوز أربعين سنة في الأسر، لكم الله يا أسرى الحرية".

ويُحيي الفلسطينيون في كل أماكن وجودهم اليوم الاثنين، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف الـ 17 من إبريل/ نيسان من كل عام.

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