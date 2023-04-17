الاحتلال يصيب شابة بزعم تنفيذها عملية طعن قرب بيت لحم



بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفتاة الفلسطينية التي نفذت عملية الطعن في غوش عتصيون هي فاطمة شاهين تبلغ 33 عاماً من مخيم الدهيشة، وهي متزوجة وأم لطفل







رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، النار على شابة فلسطينية، قرب مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم بدعوى تنفيذها عملية طعن.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجنود أصابوا الفلسطينية بجروح بالغة الخطورة، وأن مستوطنا أصيب بجروح متوسطة إثر طعنه من قبل الشابة، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.وفي التفصيل، قالت الوسائل إن الفتاة ترجلت من سيارة عمومي على الشارع الملتف حول المفترق، وتوجهت راجلة إلى المكان المخصص لانتظار المستوطنين، وهناك هاجمت مستوطنا بسكين، ثم أطلق عليها الجنود النار.