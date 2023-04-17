شؤون فلسطينية

اشتية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر

اشتية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقاءه السفير المصري برام الله
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية، دعوة رسمية من نظيره المصري مصطفى مدبولي لزيارة مصر.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لنظيره المصري على الدعوة الرسمية بالزيارة، قائلاً: "أتشرف بهذه الدعوة وقبولها لما تجسده من تعزيز وعمق للعلاقات الثنائية، والتي ستكون مخرجاتها بلا شك إيجابية للجانبين".

وبحث اشتية مع السفير المصري سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، مشيداً بدور مصر التاريخي وموقفها الداعم والثابت لفلسطين.

وأطلع رئيس الوزراء السفير المصري على آخر المستجدات السياسية وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، وأرضنا ومقدساتنا.

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