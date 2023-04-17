شؤون فلسطينية

غزة: مجمع الشفاء الطبي يُصدر توضيحاً حول وفاة أحد المواليد

غزة: مجمع الشفاء الطبي يُصدر توضيحاً حول وفاة أحد المواليد
مجمع الشفاء الطبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم الإثنين، توضيحاً بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين.

وقال مجمع الشفاء، إنه "بتاريخ 12 نيسان/ أبريل2023 تم وضع مولود خداج في الأسبوع (الـ28 ) من الحمل ويزن 850 جرام، وتم تحويله مباشرة للعناية المركزة للمواليد لتسخير كل التجهيزات لابقاء المولود الخداج على قيد الحياة حيث أن فرص الحياة لمثل هذه الحالات متدنية جداً".

وأضاف: "وفي يوم 16نيسان/ أبريل الجاري الساعة الثانية فجراً توفي المولود الخداج رغم بذل العناية الفائقة واتباع البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات وقد آثر الطاقم عدم إبلاغ الأهل بالوفاة في هذا الوقت المتأخر وإرجاء إبلاغهم إلى حين مراجعتهم لقسم العناية".

وتابع مجمع الشفاء: "وقد حضر والد المولود الخداج في نفس اليوم مساءً وتم إبلاغه بالوفاة ولكنه رفض استلام جثمان المولود".

وأكمل: "وعليه يجري مراجعة سياسة الابلاغ عن الوفاة بما يضمن الابلاغ - في الوقت المناسب والطريقة الملائمة".

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