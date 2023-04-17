شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

وكان في استقبال الرئيس عباس في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويرافق الرئيس عباس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن وغرامة مالية

خشية التصعيد.. الاحتلال يُكثف جهوده في حماية الطرق والمفترقات المحاذية للقطاع

خشية التصعيد.. الاحتلال يُكثف جهوده في حماية الطرق والمفترقات المحاذية للقطاع

الوادية يؤكد على دور السعودية مع مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الوادية يؤكد على دور السعودية مع مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

التربية تحيي يوم الأسير في مدارسها بوقفات وفعاليات وطنية

التربية تحيي يوم الأسير في مدارسها بوقفات وفعاليات وطنية

الاحتلال يبعد شابًا عن الأقصى بعد أيام من مقتله في اللد

الاحتلال يبعد شابًا عن الأقصى بعد أيام من مقتله في اللد

الديمقراطية: أبو جهاد الوزير آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص الوطني

الديمقراطية: أبو جهاد الوزير آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص الوطني

الاتحاد الأوروبي يُقدم دعمًا ماليًا لصرف مخصصات الشؤون

الاتحاد الأوروبي يُقدم دعمًا ماليًا لصرف مخصصات الشؤون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوادية يؤكد على دور السعودية مع مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الوادية يؤكد على دور السعودية مع مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

التربية تحيي يوم الأسير في مدارسها بوقفات وفعاليات وطنية

التربية تحيي يوم الأسير في مدارسها بوقفات وفعاليات وطنية

الديمقراطية: أبو جهاد الوزير آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص الوطني

الديمقراطية: أبو جهاد الوزير آمن بالمقاومة والانتفاضة الشعبية والشراكة الوطنية طريقاً للخلاص الوطني

مفتي القدس يشارك بالمجلس الرابع الذي نظمته وزارة الأوقاف الأردنية

مفتي القدس يشارك بالمجلس الرابع الذي نظمته وزارة الأوقاف الأردنية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر يناير

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر يناير

نادي الأسير يوجه نداءً لكل أطراف الحركة الوطنية بإعادة الاعتبار لمسألة تحرير الأسرى

نادي الأسير يوجه نداءً لكل أطراف الحركة الوطنية بإعادة الاعتبار لمسألة تحرير الأسرى

المنظمات الأهلية تطالب باستراتيجية جديدة لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

المنظمات الأهلية تطالب باستراتيجية جديدة لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

منوعات

شيرين رضا تثير الجدل بعد حديثها عن ابنتها

شيرين رضا تثير الجدل بعد حديثها عن ابنتها

حلا شيحة تبهر جمهورها بآخر ظهور لها مع ابنتها

حلا شيحة تبهر جمهورها بآخر ظهور لها مع ابنتها

إيمان العاصي تتصدر محركات البحث في جوجل بعد دورها في جعفر العمدة

إيمان العاصي تتصدر محركات البحث في جوجل بعد دورها في جعفر العمدة

غادة عبد الرازق تفضح مي سليم أمام شقيقها

غادة عبد الرازق تفضح مي سليم أمام شقيقها

مايان السيد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

مايان السيد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

مصطفى شعبان يكشف عن أصعب مشهد في &quot;بابا المجال&quot;

مصطفى شعبان يكشف عن أصعب مشهد في "بابا المجال"

نبأ حسن: مسلسل &quot;كاتم&quot; هو اسقاط على جريمة مقتل الموديل تارة فارس

نبأ حسن: مسلسل "كاتم" هو اسقاط على جريمة مقتل الموديل تارة فارس

زينة: لن أعمل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى

زينة: لن أعمل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى

هالة صدقي تكشف عن تغير بأحداث مسلسل جعفر العمدة لهذا السبب

هالة صدقي تكشف عن تغير بأحداث مسلسل جعفر العمدة لهذا السبب

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

عربي

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال شرق سوريا

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة بغارة أمريكية شمال شرق سوريا

أحزاب عربية تدعو لوقف إطلاق النار وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات بالسودان

أحزاب عربية تدعو لوقف إطلاق النار وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات بالسودان

ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات الجارية بين الدعم السريع والجيش السوداني

ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات الجارية بين الدعم السريع والجيش السوداني

دعوات عربية ودولية إلى وقف القتال في السودان وحل الأزمة بالطرق السلمية

دعوات عربية ودولية إلى وقف القتال في السودان وحل الأزمة بالطرق السلمية