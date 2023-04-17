الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.وكان في استقبال الرئيس عباس في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ويرافق الرئيس عباس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.