خشية التصعيد.. الاحتلال يُكثف جهوده في حماية الطرق والمفترقات المحاذية للقطاع





وبحسب الموقع، فإن الجهود تشمل "وضع جدران تحصين ومساحات كبيرة من السدود الترابية عند مداخل المستوطنات بالقرب من السياج".





ونقل الموقع الإسرائيلي عن ضباط في المنطقة، قولهم: "الكل يدرك أن الوضع متفجر حالياً ويمكن أن يندلع قتال في غضون وقت قصير، يتحدث الجميع عن حقيقة أنه في حال إطلاق وابل جديد من الصواريخ سوف يتحول الوضع إلى معركة".

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سرّع في الأسابيع الأخيرة من جهود حماية الطرق والمفترقات المؤدية إلى المستوطنات في الجنوب، "خوفًا من هجمات من جهة قطاع غزة".