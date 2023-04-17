الوادية يؤكد على دور السعودية مع مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أن المملكة العربية السعودية ستضغط على جميع الأطراف الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتنسيق مع جمهورية مصر العربية لدورها الأساسي في جميع الملفات.وأكد الوادية على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، وخاصة أنها رعت اتفاق مكة عام 2007، بالإضافة إلى دور جمهورية مصر العربية التي ترعى كل الملفات الداخلية في المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى زيارة الرئيس محمود عباس إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان وأيضًا وفد كبير من حركة حماس، حيث تتزامن هذه الزيارة مع التطورات الحاصلة في الوطن العربي، وخاصة التقارب بين السعودية وإيران.واكد الوادية على أهمية استئناف الجهود العربية، وخاصة السعودية والمصرية لإحياء ملف المصالحة الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، في وقت نشهد فيه مصالحة عربية- عربية، وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة العربية لما فيه مصلحة أمتنا العربية.وتنمى الوادية أن تتكلل جهد السعدية ومصر بالنجاح في إنهاء الانقسام الفلسطيني وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني.